Ünal Karaman: Ciddiyeti ve disiplini elden bırakmayacağız

Süper Lig'de üst üste Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Göztepe yarın evinde Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ev sahibi Göztepe'de koronavirüs testi pozitif çıkan Alpaslan ve sakatlığı bulunan Mihojevic maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 32'sini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. Renktaşların 13 müsabakası da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde Galatasaray'ın Göztepe'ye 87-40 üstünlüğü bulunurken, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Teknik direktör Ünal Karaman, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Çıkışlarını devam ettirmeyi amaçladıklarını ifade eden Karaman, "İyi bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Rakip kim olursa olsun ciddiyeti ve disiplini elden bırakmayacağız. Güzel ve keyifli bir karşılaşma olmasını diliyorum" dedi. (DHA)