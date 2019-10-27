Ünal Karaman: Bu tablo değişecek!

Karadeniz devinin, Başakşehir karnesi oldukça kötü... Trabzonspor, İstanbul ekibi ile oynadığı son 8 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Bordo-Mavililer, bu karşılaşmalarda 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

Turuncu-Lacivertliler’i son olarak 2014-15 sezonunda 3-2’lik skorla deviren Fırtına, deplasmanda ise rakibini 7 senedir yenemiyor. Bordo-Mavililer, Başakşehir’i İstanbul’da son olarak 2011-2012 sezonunda 2-0 mağlup etmişti.

‘Yenilgiyi unutturalım’

Teknik direktör Ünal Karaman bu kötü grafiği yarın bitirmek istiyor. Tecrübeli hoca bu doğrultuda dün yapılan idmanda öğrencileri ile kısa bir toplantı yaptı.

Karaman’ın, “Son yıllarda Başakşehir’i yenemiyoruz. Ciddi bir üstünlük kurdular. Bu tablo yarın değişecek. Avrupa’daki yenilgiyi Başakşehir galibiyeti ile unutalım” dediği öğrenildi.