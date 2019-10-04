Ünal Karaman: Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında sahasında konuk ettiği Basel ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, "Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı" dedi.

Galibiyeti hak ettiklerini kaydeden Ünal Karaman, "Evimizde oynadığımız müsabakayı kazanmak istiyorduk ama her şeye rağmen oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Görev verdiğimiz arkadaşlar, özellikle fazla forma şansı bulamayıpta kullandığımız oyuncuların da niyetleri son derece olumlu. Attığımız golün hemen sonrasında pozisyonun kalemizde gol olarak bitmesi tabii ki biraz üzdü. Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı diye düşünüyorum ama her şeye rağmen gelen taraftarlarımıza sahada futbol oynamaya, mücadele etmeye çalışan bir takım izlettirdiğimiz için de memnunum" diye konuştu.

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