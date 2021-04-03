Ünal Karaman: Bizim için kıymetli bir puan

Süper Lig'in 32'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Karaman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için kıymetli bir puan. 2 haftadır takımımız istediğimiz puanları almıyordu. Böylesine zor olan bir takım için attığımız gol kıymetliydi. Her şeye rağmen oyuncularımı tebrik ediyorum. Kayserispor'a başarılar diliyorum."