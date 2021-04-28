Ünal Karaman: Basit hata yüzünden 3 puanı kaybettik

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibinin teknik patronu Ünal Kraman karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Ünal Karaman'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı o açıklama:

Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Maçı çok erken koparabilecek pozisyonlarımız vardı ama futbol, hata affetmeyen bir oyun. Oyuncularım yaşadığı birçok soruna rağmen kaliteli bir oyun sergileyip iyi maç çıkardılar. Basit hata yüzünden puan kaybettik.

Oyuncularım çok uzun bir yoldan geldiler. Böyle mücadele etsinler bizim için her türlü kabuldür. Trabzonspor, bu ligin çok önemli takımlarından bir tanesi. Çok iyi bir kadroya sahip ve çok da iyi bir teknik direktörleri var. Çok da iyi işler yapıyorlar.