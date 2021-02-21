Ünal Karaman: Almamız gereken bir 3 puanı aldık

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, açıklamalarda bulundu.

21 yıl sonra Fenerbahçe deplasmanında kazanmalarına ilişkin soruyu cevaplayan Ünal Karaman, "Biz geçmiş istatistiklerle açıkçası çok fazla ilgilenmiyoruz. Bizim için önemli bir müsabakaydı. Bulunduğumuz durumdan dolayı bir an önce kendimizi o tehlikeli bölgeden uzaklara atmak istiyorduk. Bu anlamda hazırlandık. Moralli de hazırlandık. İyi hazırlandığımızı da maçtan önce söylemiştim. Bizim için almamız gereken bir 3 puanı aldık. Camiamız için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Oyun performansına da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Çok akılcı oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Doğru çıkışlarla final paslarında ve son vuruşlarda etkili olsak biraz daha farklı götürebilirdik işi. Fenerbahçe takımının çok bilinçli bir şekilde gelip de bizim kalemizde pozisyon yarattığını hatırlamıyorum. Karambollerden oluşturdukları pozisyonlar var. Bu tarz pozisyonları da son derece normal karşılıyorsunuz. Bu akılcı oyun ve mücadelenin karşısında 3 puan aldık. Oyuncularımızı da tebrik ediyorum" dedi.

Oyuncularının performansından övgüyle bahseden Karaman, "Biz maç kaybederken de söylüyorduk. Oyuncularımızın bize gelişi iyi diye. Sadece sonuçlandıramıyorduk. Kaybettiğimiz müsabakalarda da kazanacağımız bir güç vardı sahanın içerisinde. İşin aslan payı oyuncularıma ait ve çok teşekkür ediyorum. Umarım bu camiamızı daha farklı hedeflere yönlendirecek. Bir an önce kendimizi daha huzurlu olabileceğimiz yeri edinmesini sağlayacağız. Bizim işimiz yeni başlıyor. Her kazançtan sonra yeni hedefler. Yarın dinlenecekler. İlk antrenmanımızla birlikte sonraki maçımıza ciddi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz" dedi.