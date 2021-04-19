Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, Radyospor'a çok özel açıklamalar yaptı. Aysal, Avrupa Süper Lig kararı ve sarı-kırmızlıların seçim gündemi için dikkati çeken sözler söyledi.

"Çift dinamolu bir sistem kurmuşlar, değişsin istemiyorlar"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Aysal, bu fikrin oluşmasında kulüplerin elde ettiği kazançların farklı olmasını gösterdi. Aysal, Almanya'nın fikri paylaştığı dönemde karşı çıktığını da vurguladı.

Aysal yaptığı açıklamada, "Bu konuyu ilk defa ben açtım. Aynı turu atlamış iki kulüp olarak Real Madrid ile farklı para alıyorduk. "Bizim gibi kulüpler ayrı bir sistem kurmak zorunda ve er ya da geç bu sistemi kuracağız" dedim. Agnelli bizim aldığımız paranın 4 katını alıyordu. Dolasıyla onlar da "Biz memnunuz" dedi. Gazetecilere de aynı şeyi anlattım. "Bu süreç 5 seneyi bulur" dedim. Nitekim öyle oldu. O dönemde Almanlar yine itiraz etmişti. Rummenigge ve Beckenbauer itiraz eden isimlerdi. "Böyle bir şey düşünmüyoruz" dediler. Almanlar kuralcı. Kuralları belli olan bir düzenin bozulmasını istemiyorlardı. UEFA'dan koyulan kurallarda bazı ayrıcalıklar yaratılmış. Çift dinamolu bir sistem kurulmuş. Onlar da tabii bunun değişmesini istemiyorlar" ifadelerini kullandı.









"Galatasaray UEFA'dan çekinmesin"

Ünal Aysal, Galatasaray'ın ülke dışındaki yarışmalarda mutlaka olması gerektiğini belirtti. Aysal Galatasaray'ın UEFA'dan çekinmemesi tavsiyesinde bulundu. Aysal görüşünü şu sözlerle anlattı:

"Kurulacak sistemin içeriğini tam anlamıyla bilmiyorum. Çünkü bazı şeyler değişmiş olabilir. Ben kesinlikle bunu destekliyorum. Galatasaray'ın böyle bir sistem içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Orada yerini alabilmesi için mücadele vermesi gerekiyor. UEFA'dan da çekinmemesi gerekiyor. Türkiye Ligi devam edecek. Onda bir sorun yok. Ama Galatasaray, bir Türk takımı olarak dışarıda oynayacak. Türkiye'de B takımı kurabilir, o ayrı bir karar. Avrupa'daki 20 takım kendi aralarında yarışacaklar."

"Aysal, teklif Perez'den gelmez Galatasaray'dan gitmeli"

Yöneticilerin gerekli hamleleri yapması gerektiğini ifade eden Aysal, "Benim gönlümden geçen Galatasaray'ın Avrupa Süper Ligi'ne gitmesi. Yönetimlerin etkin çalışmaları önemli. Yöneticilerin gerekli hamleleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Perez'den böyle bir teklif gelmez. Teklifin Galatasaray'dan gitmesi gerektiğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.









"Fenerbahçe akılcı davranmış olur"

Ünal Aysal, hangi takımın bu organizasyona gidebileceği konusunda, "Bence Fenerbahçeliler bu organizasyona gitmeyi düşünerek akılcı bir yaklaşımda bulunmuş olur. Karar onlarındır. Söylecek bir şey yok. 1959 öncesi şampiyonlukların konuşularak bir yere varılacağını düşünmüyorum. TFF'nin de bunu ciddiye alacağını düşünmüyorum. Ciddi bir yanlışlık olur. Kulüplerin de kendi arasındaki ilişkileri sıkıntıya girer. Böyle bir durum olacağını sanmıyorum" dedi.

"Bu karardan geri dönülmeyeceğini düşünüyorum"

Avrupa'daki sistemlerin çalışmasının önemine dikkati çeken Aysal, "Menfaat çatışması var. Orta bir yol bulunabilir. Avrupa'daki sistem de öyle çalışır. İnsanlar farklı fikirlerle masaya oturabilirler. Asgari müşterekte buluşacaklarını düşünüyorum. Bu karardan da geri dönülmeyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Aday olmayı düşünmüyorum"

Galatasaray'ın eski başkanı, yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruya da yanıt verdi. Mevcut yönetimin gergin olduğunu belirten Aysal, "Futbol enerji istiyor. Yönetim yönünden de aşırı enerji bu tip sıkıntılara yol açıyor. Seçimler tedirginlik yaratmış olabilir. Fazla üstünde durmamak gerek. Önemli olan Galatasaray'ın seçim sonrası tutacağı yoldur. Başkan adaylığını düşünmüyorum. Özellikle Galatasaray'ın dış ilişkileri konusunda faydam olursa her zaman olurum. Çok başarılı yöneticiler var. Her şekilde destek vermeye hazırım" açıklamasını yaptı.

Aysal'ın gönlünden geçen aday...

Ünal Aysal, başkan adayları arasından gönlünden geçen biri olup olmadığı sorusuna, "Taraftarlarımız gereken muhasebeyi yaparlar. Başkanlarını başarılı/başarısız transferlerle mi ölçerler bilemiyorum. Taraftarlar bilirler. Seçimde tüm adaylara da eşit mesafede olmamız gerekiyor. Galatasaray için hayırlı olan olsun. Gönlümden geçen başkan adayının, dış ilişkiler konusunda rahat hareket edebilen bir kişi olmasını temenni ediyorum" yanıtını verdi.

"Dışarıya arkamızı dönmeyelim"

Aysal son olarak şampiyonluk yarışı hakkında değerlendirmede bulundu. Galatasaray'ın eski 1 numarası, "3 puanlı bir sistemdeyiz. Puan farkı çok fazla değil. Galatasaray bu puan farkını kapatabilir. Ben kalan haftalarda ümitliyim. Futbolcuların, sporcuların desteğimize ihtiyacı var. Ülkemizin yararına olacak her türlü dış yarışmanın içinde olmak, ülkemize getireceği faydalar açısından önemli. Dışarıya arkamızı dönmeyelim" diyerek sözlerini tamamladı.







