Premier Lig'de West Ham United, kendi sahasında Arsenal'ı 1-0 mağlup ederken konuk ekipte en çok tartışılan isimlerden biri de menajer Unai Emery olmuştu.

Takımın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'i maç kadrosuna almayan İspanyol teknik adam, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili yöneltilen sorular üzerine bomba etkisi yaratan açıklamalarda bulundu.

"Bugün sahada olan futbolcular, bu maçta oynamayı hak etmiş isimlerdi." diyen Emery, "Mesut'la kazanabiliriz de kaybedebiliriz de. Alacağımız sonuçlar, bir isme bağlı değil." ifadelerini kullandı.

Emery'nin bu ifadeleri 30 yaşındaki Özil'in takımdan ayrılma ihtimalini bir hayli güçlendirdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler