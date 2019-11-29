2018-19 sezonu başında Arsenal'in başına geçen Unai Emery, Premier Lig'de 51 maça çıkarken 25 galibiyet 13 beraberlik 13 yenilgi aldı ve 88 puan topladı. İlginçtir Arsene Wenger'in Arsenal'in başında son 51 maçını kıyasladığımız zamanda aynı puanı yani 88 puanı topladığı görülüyor. Arsenal bu 51 maçta 27 kez 7 beraberlik 17 yenilgi aldı. Emery yönetimindeki Arsenal 51 lig maçında 91 gol atarken, Wenger'in son 51 lig maçında topçular 96 gol atmıştı.

Premier Lig tarihinin en kötü başlangıcına imza attı

Arsenal bu sezon 13 lig maçında 18 puan topladı ve Premier Lig tarihinde en kötü başlangıcını yaptı. Arsenal bundan daha kötü başlangıcını George Graham, yönetiminde 1994-95 sezonunda 19 puanla almıştı. Geçen sezon 13.haftada 27 puan toplamıştı

Arsenal son 7 maçını kazanamadı

Arsenal son 7 resmi maçında galibiyet alamadı. Unai Emery döneminde son 7 maçında sadece iki beraberlik alırken Lig kupasında Liverpool'a elendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma biletini son maça bıraktı. Premier Lig'de 18 puanı bulunan Arsenal, lider Liverpool'un 19 puan gerisinde 10.sırada yer alıyor

Geçen sezonu 5.sırada bitirti, Şampiyonlar Ligi bileti alamadı

Unia Emery geçen sezonda başarılı olamamıştı. Premier Lig'de 70 puanla 5.sırada kalıp son anda Şampiyonlar Ligi biletini kaptıran Arsenal, UEFA Avrupa Ligi final maçında Chelsea karşısında 4-1 kaybedip buradan katılma imkanını da yitirmişti. Geçen sezon FA Cup'ta Manchester United'a ve lig kupasında Tottenham'a elenen Arsenal sezon başın 152,4 milyon Euro transfer harcamıştı







