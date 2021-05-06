UEFA Avrupa Ligi yarı rövanş maçında Villarreal, Arsenal ile golsüz berabere kaldı ve finale kaldı. İlk maçı evinde 2-1 kazanan Villarreal böylece tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarında final görmüş oldu. Unai Emery ise UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez daha tarihe geçti.





Eski takımını eledi

Villarreal yarı final aşamasında Premier Lig ekibi Arsenal'i evinde 2-1 yenip deplasmanda 0-0 berabere kalarak eledi. Unai Emery böylece eski takımını elemiş oldu. Emery, 2018-19 sezonunda görev yaptığı Arsenal ile ligi 5.sırada bitirmiş, UEFA Avrupa Ligi finalinde de Chelsea'ye 4-1 kaybetmişti. Emery sonraki sezonu tamamlayamadan takımdan ayrılmıştı.





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13 maç 11 galibiyet 2 beraberlik

Unai Emery'nin ekibi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedi. Temsilcimiz Sivasspor 'un grubunda yer alan Villarreal, 11 galibiyet - 2 beraberlikle yoluna devam ediyor.

Unai Emery, Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni 3 kez üst üste kazanmıştı. Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçlı oynanan eleme turlarında üst üste 22 seriyi geçip müthiş bir istatistik yakaladı. Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde 5.kez finale kaldı ve bu alanda ilk sırada yer aldı.

Emery'nin çalıştırdığı takımların son 12 yılda UEFA Avrupa Ligi başarıları

2009/10 - Çeyrek final

2011/12 - Yarı final

2013/14 - Şampiyon

2014/15 - Şampiyon

2015/16 - Şampiyon

2018/19 - Finalist

2020/21 - Finalist*



