Unai Emery UEFA Avrupa Ligi'den en çok şampiyon olan teknik adam
Villarreal ile UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı geçen Unia Emery böylece tarihe geçti. Namağlup olarak Villarreal ile kupayı kazanan İspanyol teknik adam daha önce 3 kez Sevilla ile mutlu sona ulaşmıştı. Toplamda 4 kupa ile Unai Emery, Trapottoni'yi geçti ve UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi tarihinde en çok kupa kazanan teknik adam oldu
Unai Emery, Villarreal ile UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı geçti ve tarihe geçti. Avrupa Kupalarında ilk kez finale kalan Villarreal ile mutlu sona ulaşan Unai Emery böylece UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi tarihinde en çok kupa kazanan teknik adam oldu. Namağlup olarak Villarreal ile kupayı kazanan İspanyol teknik adam daha önce 3 kez Sevilla ile mutlu sona ulaşmıştı.
14 maç 11 galibiyet 3 beraberlik (seri penaltılarla şampiyon oldu)
Unai Emery'nin ekibi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedi. Temsilcimiz Sivasspor 'un grubunda yer alan Villarreal, 11 galibiyet - 3 beraberlikle şampiyon oldu.
Unai Emery, Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni 3 kez üst üste kazanmıştı. Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçlı oynanan eleme turlarında üst üste 23 seriyi geçip müthiş bir istatistik yakaladı. Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde 5.kez finale kaldı ve bu alanda ilk sırada yer aldı.
Emery'nin çalıştırdığı takımların son 12 yılda UEFA Avrupa Ligi başarıları
2009/10 - Çeyrek final
2011/12 - Yarı final
2013/14 - Şampiyon
2014/15 - Şampiyon
2015/16 - Şampiyon
2018/19 - Finalist
2020/21 - Şampiyon