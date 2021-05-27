Unai Emery, Villarreal ile UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı geçti ve tarihe geçti. Avrupa Kupalarında ilk kez finale kalan Villarreal ile mutlu sona ulaşan Unai Emery böylece UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi tarihinde en çok kupa kazanan teknik adam oldu. Namağlup olarak Villarreal ile kupayı kazanan İspanyol teknik adam daha önce 3 kez Sevilla ile mutlu sona ulaşmıştı.









14 maç 11 galibiyet 3 beraberlik (seri penaltılarla şampiyon oldu)

Unai Emery'nin ekibi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedi. Temsilcimiz Sivasspor 'un grubunda yer alan Villarreal, 11 galibiyet - 3 beraberlikle şampiyon oldu.

Unai Emery, Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni 3 kez üst üste kazanmıştı. Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçlı oynanan eleme turlarında üst üste 23 seriyi geçip müthiş bir istatistik yakaladı. Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde 5.kez finale kaldı ve bu alanda ilk sırada yer aldı.

Emery'nin çalıştırdığı takımların son 12 yılda UEFA Avrupa Ligi başarıları

2009/10 - Çeyrek final

2011/12 - Yarı final

2013/14 - Şampiyon

2014/15 - Şampiyon

2015/16 - Şampiyon

2018/19 - Finalist

2020/21 - Şampiyon