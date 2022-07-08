İngiliz devi Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Edinson Cavani'nin gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak ediliyordu.

Todofichajes'te yer alan habere göre hücum hattına takviye yapmak isteyen Villarreal, altrenatifleri değerlendiriyor ancak teknik direktör Unai Emery'nin tercihi Edinson Cavani.

Tecrübeli teknik adam Paris Saint-Germain'de birlikte çalıştığı golcü futbolcunun takıma katkı verebileceğinden son derece emin ve kulüp yönetiminden Uruguaylı yıldızın transfer edilmesini talep etti.

Görüşmeler sürüyor

İddialara göre Unai Emery'nin talebi doğrultusunda harekete geçen Villarreal ile futbolcu arasında maaş açısından talepler oldukça yakın ancak sözleşmenin süresi konusunda anlaşmazlık bulunuyor. İspanyol ekibi, 1 yıllık sözleşme önerirken, Cavani ise 2 yıl talep ediyor.

Buna rağmen Villarreal, orta yolun bulunabileceğine inanıyor.

Sıcak bakıyor

İsmi Villarreal haricinde çeşitli takımlarla anılan Cavani, kendisini İspanya futbolunda denemeye sıcak bakıyor.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Manchester United forması ile 20 maçta görev yapmış ve 2 kez gol atmayı başarmıştı.



