İngiltere Premier Ligi'nin 20. haftasında namağlup lider Liverpool ile karşılaşacak olan Arsenal'da menajer Unai Emery, mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

47 yaşındaki İspanyol teknik adam, düzenlediği basın toplantısında Liverpool'un Mısırlı süperstarı Mohamed Salah hakkındaki flaş bir itirafta bulundu.

Emery, Paris Saint Germain'i çalıştırdığı sırada o zamanlar Roma forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyu ellerinden kaçırdıklarını söyledi.

2017 yazında Salah'la görüştüklerini ifade eden İspanyol menajer, "Salah'ın Roma'daki performansını PSG gibi büyük bir takıma taşıyabileceğinden şüphelerimiz vardı. Ama bugün size şunu söyleyebilirim ki Salah, şu an dünyanın en iyi 5 futbolcusundan biri." ifadelerini kullandı.

O yaz Liverpool'a 42 milyon euro karşılığında imza atan Salah, kısa zamanda dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birine dönüştü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



