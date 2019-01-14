Unai Emery, Mesut Özil hakkındaki kararını verdi!

Arsenal'ın Premier Lig'de son oynadığı West Ham United maçının kadrosuna alınmayan Mesut Özil'le ilgili olarak Ada basınından dev bir transfer iddiası geldi.

Uzun süreli sakatlıkları ve istikrarsızlığı nedeniyle sıklıkla eleştirilen 30 yaşındaki yıldız futbolcuyla ilgili menajer Unai Emery'nin kesin kararını verdiği öne sürüldü.

Daily Mail'de yer alan habere göre İspanyol teknik adam, Arsenal yönetiminden Mesut'un gönderilmesini ve böylece yeni transferler için kaynak sağlanmasını istedi.

Bu sezon Topçular'da 16 maça çıkan yıldız isim, takımına 4 gol ve 2 asistle katkıda bulundu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler