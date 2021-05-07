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Unai Emery Avrupa Kupaları tarihine geçti! Bir kupada 5 kez final

Villarreal teknik direktörü Unai Emery, bu sezon takımını UEFA Avrupa Ligi'nde finale taşımayı başardı. Daha önce bir başka İspanyol ekibi Sevilla ile 3 kez bu kupayı kazanan Arsenal ile de 2018-19 sezonunda final oynayan İspanyol çalıştırıcı Avrupa Kupaları tarihine geçti

07 Mayıs 2021, Cuma 01:01 Son Güncelleme:
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Unai Emery Avrupa Kupaları tarihine geçti! Bir kupada 5 kez final

Villarreal UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal'i geçti ve tarihinde ilk kez finale çıktı. Teknik direktör Unai Emery ise 5. kez bu kupada finale yükseldi. Daha önce bir başka İspanyol ekibi Sevilla ile 3 kez bu kupayı kazanan, Arsenal ile de 2018-19 sezonunda final oynayan İspanyol çalıştırıcı Avrupa Kupaları tarihine de bir kez daha geçmeyi başardı

Alex Ferguson'u geçti

Unai Emery, UEFA'ya ait bir kupada 5.kez finale çıkmayı başaran ilk teknik adam oldu. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Marcelo Lippi ve adı Şampiyon Kulüpler Kupası iken Miguel Munoz 4. kez final görmüştü

5 - Unai Emery - Avrupa Ligi

4 - Alex Ferguson - Şampiyonlar Ligi

4 - Carlo Ancelotti - Şampiyonlar Ligi

4 - Marcello Lippi- Şampiyonlar Ligi

4 - Miguel Muñoz - Şampiyon Kulüpler Kupası

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