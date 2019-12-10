Beşiktaş’ın nöbetçi golcüsü Umut Nayir, Kasımpaşa maçında attığı birbirinden kritik gollerle takımını galibiyete taşırken, her geçen gün yükselen formuyla dikkat çekiyor. Galatasaray derbisinin ardından bu sezon ikinci kez takımına üç puan kazandıran Umut’un arkasında başta Teknik Direktör Abdullah Avcı olmak üzere Burak Yılmaz ve Caner Erkin gibi tecrübeli isimler bulunuyor.

Teknik patron Abdullah Avcı, rakip ceza sahasında pozisyon alma ve gol vuruşları gibi taktiksel konularda Umut Nayir’i maçlara özel hazırlarken, Burak Yılmaz’ın son vuruşlar ve stoperler arasına girme, Caner Erkin’in ise ön ve arka direk koşuları hakkında genç oyuncuya destek verdikleri bildirildi. Her antrenman sonrası sahada kalarak ekstra çalışmalar yapan Umut Nayir’e, Abdullah Avcı’nın, “Her geçen gün aşama kaydediyorsun ama daha çok önemli eksiklerin var. Galatasaray maçında attığın golden sonraki çıkışı devam ettirmen çok önemli. Bunun için de ekstra çalışmaları hiç bırakmamalısın” dediği vurgulandı.

Dört şutta 2 gol attı

Kasımpaşa’ya attığı 2 golle yıldızlaşan Umut Nayir, rakamlarıyla göz doldurdu. OPTA’nın çıkardığı istatistiklerde, Kasımpaşa maçında son 30 dakikada süre alan Umut; 4 şut çekti, 2 gol kaydetti. Takımına 3 puan kazandıran Umut, 2 de net pozisyon yakaladı.

Daha önce Galatasaray derbisinde de galibiyet golünü kaydeden 26 yaşındaki forvet bu sezon attığı 4 golü de maçların ikinci yarısında buldu. (Skorer)