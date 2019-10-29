Siyah-Beyazlılar’ın 26 yaşındaki golcüsü Umut Nayir, Burak Yılmaz’ın sakatlığı sebebiyle yokluğunda önceki akşam forvet hattında görevi devralıp Kara Kartal’a Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golü atmıştı. Mücadelenin ardından FANATİK Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, “Çocukluğumdan beri düşlerini kurduğum hayalime kavuştum. Beşiktaş formasıyla bir derbide gol atıp tarihe geçtiğim için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Tek amacım çok çalışıp daha iyisini yapıp burada kalıcı olmak. Beşiktaş taraftarının Umut’u olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Antalyaspor maçında da...

Beşiktaş formasıyla bu sezon 7 karşılaşmada forma giyen Umut Nayir, derbi performansının ardından Siyah-Beyazlılar’la 3 gole ulaştı. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Bursaspor’da 26 maçta 5 gollük performans ortaya koyan Umut’un, bu istatistiği kısa sürede geride bırakması bekleniyor. Burak Yılmaz’ın durumunu yakından takip eden teknik direktör Abdullah Avcı’nın, deneyimli futbolcunun cumartesi günü oynanacak Antalyaspor karşılaşmasına yetişememesi halinde forvet hattında görevi yine Umut’a vermeyi planladığı bildirildi.

Süleyman Hatısaru