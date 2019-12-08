Umut Nayir: Son dakika golleri şampiyonluk için önemlidir

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 90+5. dakikada Umut Nayir’in attığı golle 3-2 mağlup etti. Rakibini deplasmanda, 4 sezon sonra ilk kez geçen Beşiktaş, ligdeki galibiyet serisini de 6 maça çıkardı.

Maçın ardından mücadeleye noktayı golü kaydeden Umut Nayir önemli yorumlarda bulundu.

İşte genç golcünün maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Çok mutluyum, çıkışımızı devam ettirebilmek adına bu maçtaki galibiyet önemliydi. Maçın rahat gideceğini düşünenler olabilirdi ama Kasımpaşa merkezi çok iyi kapatan bir takım, bunu biliyorduk."

"Son dakikada gelen gol takıma çok daha iyi katkı verir. Bu goller değerlidir şampiyonluk yolunda. İnşallah sezon sonunda bu galibiyetin değerini anlarız."

"Burak Abi attı, Nkoudou'nun attığı goller var. Bugün de ben attım. 28 kişilik kadroda herkes katkı vermeye çalışıyor, ben de elimden geleni yapıyorum."