Süper Lin'in 22. haftasında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Umut Nayir, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok'u geçemediklerinin altını çizen Umut, "2 haftalık galibiyetle sonrası 3 haftalık periyot zor olacaktı bizim için. Başakşehir önemli bir maçtı. 3. bölgeye kadar sıkıntı yaşamadık, topu iyi getirdik ama Başakşehir savunmasının ve Mert Abi'nin iyi oyunu nedeniyle golü bulamadık. Beraberlik ve galibiyetin bize yakın odluğu maçta mağlubiyetle ayrıldık. Rakiplerimiz de birbiriyle oynayacak, biz de onlarla oynayacağız. Bugün Mert Abi'nin günüydü, geçemedik onu." ifadelerini kullandı.