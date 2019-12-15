Umut Nayir: Hayal kırklığı

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş, evinde konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Umut Nayir, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Umut, ''Bizden önceki maçta lider de kazanınca fark açılmasın diye mutlak galibiyetle çıktık ama hayal kırklığı oldu bizim için. Derbinin değeri katbekat arttı." dedi.

Umut'un açıklamaları şu şekilde:

"Pozisyonlarımız vardı ama çok konuşulacak bir şey yok. Toparlanmak için bir derbi maçı var, daha önce Galatasaray maçıyla yükselişe geçmiştik. Bu maçta galip de gelsek, mağlup da olsak derbi özeldir. Seri yapsak, diğer maçta liderliği de ele geçirebilirdik."