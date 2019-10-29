Umut Nayir, derbide oynayacağını böyle öğrendi

Derbide attığı golle gecenin kahramanı olan Umut Nayir, ilk 11’de olacağını maç başlamadan 3 saat önce yani 16.00’da öğrendi. Güzel haberi duyunca da sevincini kardeşiyle paylaştı.

29 Ekim 2019, Salı 08:53
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Umut Nayir, derbide oynayacağını böyle öğrendi

Galatasaray derbisinde attığı şık golle Beşiktaş'ı krizden çekip çıkaran Umut Nayir, siyah-beyazlıların kahramanı oldu. İlk derbi heyecanında ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan 26 yaşındaki oyuncu, zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşuyla zaferi getirirken taraftarları da coşturdu. Bu başarının perde arkasında ise ilginç bir detay yatıyor. Umut, derbide oynayacağının haberini maçtan 3 saat önce yani 16.00'da aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç günü forvette kimi oynatacağı noktasında kararsız olduğu ve oyuncularına ilk 11'i saat 16.00'da yaptığı maç toplantısında açıkladığı belirtildi. Bunun üzerine büyük sevinç yaşayan Umut, bu heyecanını hemen kardeşiyle paylaşıp "İlk 11'de oynuyorum" mesajını attı. Çocukluğundan bu yana Beşiktaş taraftarı olan Umut, siyah-beyazlı forma altında çıktığı ilk derbi maçında da golünü attı.

(Sabah)

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