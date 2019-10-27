Umut Nayir: Benim için özel bir maç

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın golü 69. dakikada Umut Nayir'den geldi. Siyah-Beyazlılar, puanını 12'ye yükseltirken bu sezon Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere gol atamadan tamamladığı 7. maçı geride bırakan Galatasaray ise ligde 13 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından maçın kahramanı Umut Nayir, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte genç futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Benim için özel bir maç. Hafta içi Vodafone Park'taki ilk golümü bulmuştum. Bugün ligde de ilk golümü buldum. Bugün kazandığımız için çok daha mutluyum çünkü önce gol attığım maçlarda kazanamamıştık."

"İlk heyecanımızın bu coşkuyu yansıtabilmek olduğunu söylemiştim. Maç başından bu yana girilen pozisyonlar oldu. Daha fazla atabilirdik ama olmadı. Derbi galibiyeti büyük camiaları ayaklandırmak için basamak olabilir, öyle olması için çalışacağız."

"Bu zor durumda bu kadar destek görebilmenin karşılığı sahada cevabını vermekle olurdu. Zirve yarışında olduğumuzu bu maçla göstermemiz lazımdı. Derbiyi kazandık diye kimse şampiyon olduk diyemez, böyle devam etmeliyiz."

"Caner Abi'nin ortalarında birkaç kez arkaya hareketlenmiştim, sonra da onunla konuştuk, öne gel ön direğe keseceğim demişti. Gol olacağını hissettim diyemem ama golü attıktan sonra doğrudan Caner Abi'ye koştum."