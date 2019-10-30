Beşiktaş'ın golcü ismi Umut Nayir flaş açıklamalarda bulundu. G.Saray'a attığı golle ses getiren Umut kendisine efsanevi isim Baba Hakkı'yı örnek aldığını söyledi.

YOLUNDAN GİDECEĞİM

Futbol kariyerinin yanı sıra aynı zamanda Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Umut Nayir, Beşiktaş'ın unutulmaz kaptanı Baba Hakkı'nın yolundan gitmek istediğini söyledi. Baba Hakkı'nın da kendisi gibi hem avukat hem de futbolcu olduğunu ifade eden Umut Nayir, "Ben doğuştan Beşiktaşlıyım. Baba Hakkı'dan sonra bu kulüpte ikinci avukat olmak istiyorum. Onun gibi bir efsaneyle bu açıdan benzerlik olması benim için gurur verici" dedi.

PERFORMANSIM ARTACAK

Umut, Galatasaray maçında attığı golün bir başlangıç olduğunu ifade ederek, "Şans bulduğum takdirde performansımı daha da artırmak istiyorum" diye konuştu..

Kaynak: Takvim