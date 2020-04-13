Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre forması giyen A Milli oyuncu Umut Meraş, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi pandemi bölümünün tüm doktorlarına ve sağlık çalışanlarına destek verdi. Umut Meraş, "Toplum sağlığını her şeyin önüne koyarak milletimiz için büyük fedakarlıklarla çalışan siz değerli sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim. İyi ki varsınız" notuyla pizza ve içecek gönderdi.

A Milli futbolcu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Tufan Tükek’e, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Doç.Dr Murat Köse’ye ve diğer tüm sağlık çalışanlarına bu zorlu süreçteki emekleri için teşekkür etti.