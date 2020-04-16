Fransa Ligue 2'de Le Havre'de forma giyen Umut Meraş, sağlık çalışanlarına yaptığı jestle alkış toplamıştı. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde 'pandemi' bölümünde görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanlarına pizza gönderen ve dayanışma örneği gösteren Umut, şimdi de öğrencilere destek verme kararı aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın öneminin altını çizen Umut, ''Bu sene 100. yılını kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda evde kalmak zorunda olan öğrenci kardeşlerime bu anlamlı gün için ben de sanat üretimlerine destek olmak amacıyla bir hediye vermek istiyorum. ''Çocukların Gözüyle Spor'' temasına uygun olarak eserlerini gönderenler arasından, alanında yetkin görsel sanatlar öğretmenlerinin seçeceği 23 şanslı kişiye birer tuval ve yağlı boya seti hediye edeceğim. Herkese bol şanslar diliyorum.'' açıklamasını yaptı.

Umut Meraş'ın yaptığı bu jest, sosyal medyada büyük alkış topladı.