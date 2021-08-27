Beşiktaş , kadrosuna katmayı planladığı milli futbolcu Umut Meraş transferinde mutlu sona çok yakın.

Siyah beyazlıların transferi için Le Havre kulübüyle anlaşma sağladığı 25 yaşındaki milli futbolcunun bu gece saat 23.55'te İstanbul'da olması bekleniyor. Bu gelişmeler yaşanırken Umut Meraş'tan flaş bir Beşiktaş paylaşımı geldi.

Tecrübeli defans oyuncusu kişisel Instagram hesabından siyah beyaz kalp emojisiyle birlikte kartal emojisini paylaştı.