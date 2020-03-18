Dünya genelinde hayatı olumsuz etkileyen Corona virüs salgını, spor organizasyonlarını da vurdu.

Fransa'da tüm ligler ertelenirken, Le Havre'de forma giyen Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy da ülkeye dönme kararı aldı. Olağanüstü hal ilan edilen Fransa'da kalmak istemeyen iki milli futbolcu, ailelerinin yanına dönmek için Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanlığı ile görüşen ve 14 gün karantina altında kalmayı kabul eden Umut ve Ertuğrul'un, salgın geçene kadar Türkiye'de kalacağı öğrenildi.

Umut Meraş ile Ertuğrul Ersoy'un, kulüpleri Le Havre ile görüşerek Türkiye'ye dönmek için izin aldıkları ve dün özel uçakla Türkiye'ye giriş yaptıkları aktarıldı. Umut ve Ertuğrul'un Türkiye'de bireysel antrenmanlarına devam edeceği ifade ediliyor.

Türkiye, yurt dışından gelen vatandaşları 14 gün karantina altına alıyor. İki isim de bu kapsamda 14 gün gözetim altında tutuluyor şu anda. Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'un durumlarının son derece iyi oldukları ifade edildi.

İki oyuncu da karantina süreleri sağlıklı bir şekilde bittikten sonra Bursa'ya ailelerinin yanına geçecekler.















