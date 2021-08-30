Beşiktaş 'ın uzun süredir transferi için yoğun mesai harcadığı Umut Meraş önceki gün İstanbul'a gelmişti. Türkiye'den ismi Trabzonspor ve Adana Demirspor'la anılan milli oyuncunun aslında Fransa'dan da taliplerinin olduğu öğrenildi. Kara Kartal'ı tercih eden 25 yaşındaki sol bekin transferinin perde arkasına FANATİK ulaştı.

Ayrılması bekleniyordu

Ligue 2 ekibi Le Havre'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli oyuncu, önce Trabzonspor ve Adana Demirspor'la görüştü. Ancak yıldız oyuncunun istekleri, bu iki ekibe fazla geldi. Daha sonrasında devreye giren Beşiktaş, Umut'la görüşmelere başladı. Tam da bu sırada Fransa Ligue 1 ekipleri; Lorient, Lens, Nantes ve Metz, Umut için temas kurdu.

Yüksek teklifi reddetti!

Ancak deneyimli oyuncu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Siyah- Beyazlılar'ı seçti. Üstelik, Beşiktaş'tan senelik 1 milyon Euro alacağı öğrenilen Umut Meraş'ın, Fransız ekiplerinden gelen 1 milyon 250 bin Euro'luk teklifleri de düşünmeden reddettiği kaydedildi.

Atalay Özçelikli