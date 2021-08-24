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Umut Meraş Beşiktaş'a transfer oluyor

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Milli oyuncu Umut Meraş hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 25 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

24 Ağustos 2021, Salı 22:14 Son Güncelleme:
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Umut Meraş Beşiktaş'a transfer oluyor

Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Le Havre forması giyen Milli oyuncu Umut Meraş hakkında flaş bir iddia atıldı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin paylaştığı bilgiye göre Beşiktaş, Umut Meraş transferini tamamladı.

Fabrice N'Sakala'nın Gaziantep FK maçında yaşadığı rahatsızlık sonrasında çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, yaklaşık 1,3 milyon Euro bedelle Umut Meraş transferini bitirdi.

15 kez A Milli Takım forması giyen Umut Meraş, 2019-2020 sezonu başında Le Havre takımına transfer olmuştu.

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