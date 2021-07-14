Umut Meraş Adana Demirspor'u takibe aldı
Fransız ekibi Le Havre'nin formasını giyen milli futbolcumuz Umut Meraş, Süper Lig'de Younes Belhanda ve Mario Balotelli gibi flaş transferlere imza atan Adana Demirspor'u sosyal medyadan takip etmeye başladı. 25 yaşındaki bu hareketi olası bir transferi akıllara getirdi.
Younes Belhanda ve Mario Balotelli transferleriyle hem Türkiye'de hem de Avrupa futbolunda büyük ses getiren Adana Demirspor'da Umut Meraş gelişmesi yaşandı.
Futbol kariyerini Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, Adana temsilcisini kişisel Instagram hesabından takibe aldı. Bu gelişme olası bir transferi akıllara getirdi.
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31 maçta forma giydi
2019 yılından beri iki sezondur Fransa'da futbol oynayan Umut Meraş, Le Havre ile geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.