Yangında büyük mücadeleler sergileyen isimsiz kahramanlara teşekkür edildikten sonra #HepBeraber olmanın ve dayanışma ruhunun önemine vurgu yapıldı. Yangın alanının ortasına yerleştirilen bembeyaz bir piyanoda unutulmaz bir dinleti sunan Kerem Görsev, müziğin iyileştirici gücünü bir kez daha hatırlatarak iyilik ve güzellikle umutların yeniden yeşereceğine duyulan inancı tazeledi.

#HepBeraber etkinliği dayanışma ve umudun simgesi

21 Ekim’de yangından en çok zarar gören bölgelerden biri olan Çökertme’de #HepBeraber etkinliği çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Orman yangınlarını söndürme mücadelesinde emek veren isimsiz kahramanlarla bir araya gelindi ve organizasyon ekipleri onlara duydukları minnettarlığı bir kez daha ifade ettiler.

Çökertme sahili #HepBeraber İyilik Alanı olarak belirlendi. İyilik alanında Çökertmelilere destek olabilmek için yöre sakinlerinin kendi ürettikleri ürünlerin satışını yapabilecekleri çadırlar kuruldu. Çökertmeliler stantlarında kendi elleriyle yaptıkları sabun ve el işlerinin yanı sıra zeytinyağı, bal ve reçel gibi birçok taze ve doğal ürün satışı yaptılar.

Yanındayım Derneği, 5-14 yaş arasındaki çocuklarla Çökertme’de İyilik Alanında buluşarak eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklara ayrılan en büyük çadır ise oyunlar oynandı, hediyeler paylaşıldı ve çocuklar dilekleri balonlarla gökyüzüne bıraktı.

Bodrum Dans Kulübü’nün Kamerun, Macaristan, Polonya gibi dünyanın dört bir yanından gelen genç üyeleri Land Art etkinliği çerçevesinde yangın alanlarından topladıkları malzemelerle küllerinden doğan bir Anka kuşu heykeli ve birçok enstalasyon oluşturdular. Yapılan heykel daha sonra Bodrum’a getirilerek orada sergilenecek.

Kerem Görsev ile piyano müziğinin iyileştirici gücü

Saat 17:00’de Çökertme sahiline büyük beyaz bir piyano getirilerek yangın alanından toplanan kavrulmuş ağaçlar arasındaki doğal bir platforma yerleştirildi. Bu aynı zamanda, hiçbir şeyin imkansız olmadığına, dünyanın iyilik ve güzellikle kurtulacağına yapılan bir vurgu oldu. Alanda yapılan konuşmada Çökertmeli çocukların ağzından yangının nasıl betimlendiğinin anlatıldığı anlar yürekleri burksa da umutların yeniden yeşerdiğine vurgu yapıldı. Ünlü caz piyanisti Kerem Görsev’in muhteşem piyano dinletisi ile katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Dinleti sonunda sanatçı defalarca sahneye çağrıldı.

Bir sonraki gün olan 22 Ekim’de ise Çökertme - Kissebükü rotasında Metro Etabı gerçekleşecek. Yarışların ardından Kerim Sabuncuoğlu “Yaşanabilir bir dünya için sualtında mesajınız var” adlı etkinlikte ziyaretçileri ile buluşacak.

American Hospital The Bodrum Cup’ın bu seneki programı aşağıda yer alıyor:

22 Ekim 2021 l Cuma

11:00 - Çökertme- Kissebükü Metro Etabı

18:00 – Konuşmacı Özlem Güsar-Kerim Sabuncuoğlu “Yaşanabilir bir dünya için sualtında mesajınız var (Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, Laguna Lounge Restorant)

22:00 – 00:00 – Kumquat Aqua Party (Primetime)

23 Ekim 2021 l Cumartesi

11:00 - Kissebükü - Bodrum Erol Ağan Etabı Etabı

20:00 Ödül Töreni (Ağanlar Tersanesi)

21:30 Teoman Konseri (Ağanlar Tersanesi)

American Hospital The Bodrum Cup’a bu yıl Türkiye’nin tanıtımında American Hospital, Bitci, Ağanlar, METT Hotel and Beach Resort Bodrum, Opet, Metro, Anadolu Sigorta, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista, goturkiye.com, %100Music, Manzara Isola Ristorante Italiano, Arvento Mobile Systems, Bakar Sigorta, Barboras Yachting, Bodrum Dans Kulübü, Cleopatra Ink., DE Yachting, Era Outdoor, Mandalin, Parkım Ayaz Hotel, Smart Outdoor, Sungulets, TBYA Yachting ve Era Bodrum Sailing Club sponsor olarak destek veriyor.

Festivale ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Muğla Valiliği, T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Sahil Güvenlik, Bodrum Deniz Kurtarma T.C. Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği, TÜRSAB, Türkiye Yelken Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteları Birliği ve Bodrum Otelciler Derneği destek veriyor.