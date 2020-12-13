Umut için sadece bu değil attığı gol de çok özeldi. Deneyimli forvet, bu sezonki ilk golünü atarken Fenerbahçe karşısında forma giydiği 5. takımda da skor bulduğu karşılaşma oldu. Ankaragücü, Trabzonpor, Galatasaray ve Kayserispor'dan sonra Malatya formasıyla Sarı-Lacivertli fileleri bulan deneyimli forvet Süper Lig'de görev aldığı tüm takımlarda Kanarya'yı boş geçmemiş oldu. Umut 36. resmi maçında Fenerbahçe'ye 12. golünü attı. 490. kez sahaya çıkmanın gurur verici olduğunu söyleyen ve oynayabildiği kadar oynayacağını söyleyen Umut, 5 takımla da Fener'e gol atmasıyla ilgili olarak "Gol atmam gereken dönemlerde oynadık hep. Her maç olduğu gibi elimden geleni yapmak için oynadım" dedi.