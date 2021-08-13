Süper Lig 'de son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen ve geçen yıl lig tarihinde en çok maça çıkan oyuncu rekorunu imza atan Umut Bulut yeni sezonda Eyüpspor'da forma giyecek.

38 yaşındaki deneyimli oyuncu TFF 1.Lig'in yeni ekibi Eyüpspor ile ilk lig maçında Gençlerbirliği karşısında iki gol birden att. Umut Bulut, 2021-22 sezonu açılış gollerini kaydederken kalitesini yeniden ortaya koydu.