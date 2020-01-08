Umut Bulut: VAR futbolun başına gelen en iyi şeylerden biri

Sezona Kayserispor'da başlayıp ardından devre arasında Yeni Malatyaspor'a transfer olan Umut Bulut takımının Antalya kampında sadece Misli Tv'ye konuştu.

Misli Tv'den Mutlu Ulusoy'un sorularını yanıtlayan golcü oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Kupası'nda finale çıkmak istiyoruz"

Yeni Malatyaspor'a geldiği için duyduğu heyecanı dile getiren Umut Bulut kulüple ilgili hedefleri hakkında, "Hedefleri olan güzel bir camiaya geldim. İnşallah hem Türkiye Kupası'nda hem de Türkiye Ligi'ni güzel yerlerde bitireceğimizi ümit ediyorum. Özellikle Türkiye Kupası'nda Allah nasip ederse finale kadar gidip kupayı da kazanmak istiyoruz. İkinci sıra için en büyük hedefimiz bu." açıklamalarda bulundu.

"Sergen Yalçın'la çalışmak çok keyifli"

Sergen Yalçın'la beraber çalışmakla ilgili duyduğu keyfi dile getiren 36 yaşındaki forvet oyuncusu, yaşla ilgili duyulan kaygılarla ilgili olarak ise "Yaş olayını ben de antrenör veya taraftar olsam düşünürdüm. Ben fiziki istikrarını her zaman koruyan, her sezon 30 maç üzeri oynayan bir futbolcuyum. Benim için de 30 yaş üstü futbolcu birazcık soru işareti oluyor ama. Ben zaten 33 yaşıma kadar büyük takımlarda oynadım. Burada da en iyi şekilde oynayacağıma inanıyorum." sözlerini belirtti.

"Yabancı serbest olsun ama kriter de olsun"

Türk futbolu hakkında ve yabancı sınırlaması hakkında da değerlendirmelerde bulunan yeni transfer Umut Bulut, "Özellikle Türk oyuncuların ve benim ortak fikri şu: Tabii ki ülkeye yabancı oyuncu gelsin, yabancı serbest olsun onda da bir sıkıntı yok ama gelen yabancının takımlara bir şeyler katmasını herkes bekliyor. Hep gelip gidiyorlar. İyi olanlar da zaten parmakla gösterilecek kadar az. Serbestlik olmasından yanayım ama biraz daha kriter gelirse, Türk oyunculara daha fazla önem verilirse daha farklı olacağını düşünüyorum." yorumlarında bulundu.

"VAR futbolun başına gelmiş en güzel şeylerden birisi"

Attığı golün VAR'a gitmesi durumunda kararın beklenme sürecinde yaşadıklarını ve hissettiklerini de Misli Tv mikrofonlarına anlatan Bulut, "Geçen sene mesela Fenerbahçe'ye VAR'dan sayılmayan bir golüm vardı. Pozisyon faul değil. Ben de tabii ki inşallah goldür diye içimden dua ediyordum. Bizim de kritik bir durumumuz vardı takım olarak. Gol olacağına da inanıyorum da hani bir şekilde iptal olursa üzüleceğiz. Hani maçtan sonra da izliyoruz pozisyonu. Pozisyonun faulle uzaktan yakından ilgisi yok. Çok söyleyecek, kızacak bir şey de yok." yanıtını aktarırken VAR için, "Futbolun başına gelmiş en güzel şeylerden birisi" yorumunu da ekledi.

"Sergen Yalçın en iyi yerlere gelecek"

'Klopp mu?, Sergen Yalçın mı?' sorusuna da yanıt veren deneyimli futbolcu, "Klopp ve Sergen Hoca'yı karşılaştırmak farklı olur. Klopp büyük takımlarda büyük oyuncularla çalıştı ve iyi işler başardı. Sergen Hoca ise Fatih Hoca, Şenol Hoca ve Mustafa Hoca'dan sonra Türkiye'de en iyi yerlere gelebilecek isimlerin başında. A Milli Takım'da da büyük futbolcularla başarılı işlerde görev alacaktır."

Futbol hayatını noktaladıktan sonra neler yapacağıyla ilgili de ipuçları veren golcü oyuncu, "Gerçekten futbolun içinde olmayı seviyorum. Tabii ki futboldan sonra da hedeflerim var. Hocalık konusunu ilerleyen dönemlerde aktif hale getirmek istiyorum." sözlerini aktardı.

"Bu sezon sürpriz bir şampiyonluk çıkabilir"

Son olarak ligin genel durumu ve şampiyonluk şansı olan takımlarla alakalı olarak düşüncelerini belirten oyuncu, "Sürpriz bir şampiyon çıkabilir. Ligin ikinci yarısı her zaman farklıdır. Anadolu takımları için motivasyon sorunları büyük takımlara oranla daha sık yaşanan bir sorun oluyor. Sürpriz olur mu? Olur, ama zor." yanıtını verdi.