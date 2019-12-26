Umut Bulut: Sergen Yalçın için geldim

Devre arası gelmeden Yeni Malatyaspor ile anlaşan Umut Bulut, ''Buraya gelmemin en önemli sebebi de Sergen Yalçın hocamızın olması.'' dedi.

26 Aralık 2019, Perşembe 06:01
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Umut Bulut: Sergen Yalçın için geldim

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Umut Bulut, takımıyla idmanlara başlarken iddialı açıklamalar yaptı.

“Malatyasporumuz’un inşallah özenilen, istenilen yerde olmasında katkıda bulunmak istiyorum. İnşallah muvaffak olurum” diyen deneyimli forvet şunları söyledi:

Buraya gelmemin en önemli sebebi de Sergen Yalçın hocamızın olması. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi yeteneği, belki birincisi olan hocamızdan bahsediyoruz futbolcu olarak. Sahada gerekeni ben göstereceğimi düşünüyorum. İnşallah bu maçı kazanırız, 26 puanla ilk yarıyı bitiririz

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