Umut Bulut: Sergen Yalçın için geldim

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Umut Bulut, takımıyla idmanlara başlarken iddialı açıklamalar yaptı.

“Malatyasporumuz’un inşallah özenilen, istenilen yerde olmasında katkıda bulunmak istiyorum. İnşallah muvaffak olurum” diyen deneyimli forvet şunları söyledi:

Buraya gelmemin en önemli sebebi de Sergen Yalçın hocamızın olması. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi yeteneği, belki birincisi olan hocamızdan bahsediyoruz futbolcu olarak. Sahada gerekeni ben göstereceğimi düşünüyorum. İnşallah bu maçı kazanırız, 26 puanla ilk yarıyı bitiririz