Umut Bulut lig tarihine geçti! Üçüncü oyuncu...

Süper Lig kariyeri boyunca Ankaragücü, Trabzonspor , Galatasaray , Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formaları giyen Umut Bulut bu hafta Fenerbahçe karşısında da ilk 11'de sahaya çıktı. Umut Bulut böylece 490. kez görev yapmış oldu ve lig tarihinde en çok maça çıkan üçüncü oyuncu unvanına sahip oldu

Oğuz Çetin ilk sırada, Rıza Çalımbay ikinci

Lig tarihinde Oğuz Çetin 503 maç ile ilk sırada yer alırken Rıza Çalımbay 494 maç ile bu alanda ikinci sırada yer alıyor. 1983 doğumlu oyuncu bu sezon Rıza Çalımbay ve Oğuz Çetin'in rekorlarını kırabilecek fırsata sahip

Halen ligde oynayan faal en golcü oyuncu

Umut Bulut geride kalan dönemde attığı 161 golle aynı zamanda lig tarihinde en çok gol atan 9. oyuncu konumunda yer alırken sezon başında Burak Yılmaz'ın Lille takımına transfer olması ile birlikte hali hazırda faal olarak Süper Lig'de oynayan en golcü isim

İstatistikler: Aslıhan Çil / Fanatik