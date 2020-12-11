Umut Bulut lig tarihine geçti! Üçüncü oyuncu...
Yeni Malatyaspor'un deneyimli oyuncusu Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında da forma giydi ve lig tarihinde en çok maça çıkan üçüncü oyuncu unvanına tek başına sahip oldu. Umut Bulut 490. kez lig maçına çıktı ve Oğuz Çetin ile Rıza Çalımbay'ın ardından üçüncü sırada yer aldı
Süper Lig kariyeri boyunca Ankaragücü, Trabzonspor , Galatasaray , Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formaları giyen Umut Bulut bu hafta Fenerbahçe karşısında da ilk 11'de sahaya çıktı. Umut Bulut böylece 490. kez görev yapmış oldu ve lig tarihinde en çok maça çıkan üçüncü oyuncu unvanına sahip oldu
Oğuz Çetin ilk sırada, Rıza Çalımbay ikinci
Lig tarihinde Oğuz Çetin 503 maç ile ilk sırada yer alırken Rıza Çalımbay 494 maç ile bu alanda ikinci sırada yer alıyor. 1983 doğumlu oyuncu bu sezon Rıza Çalımbay ve Oğuz Çetin'in rekorlarını kırabilecek fırsata sahip
Halen ligde oynayan faal en golcü oyuncu
Umut Bulut geride kalan dönemde attığı 161 golle aynı zamanda lig tarihinde en çok gol atan 9. oyuncu konumunda yer alırken sezon başında Burak Yılmaz'ın Lille takımına transfer olması ile birlikte hali hazırda faal olarak Süper Lig'de oynayan en golcü isim
İstatistikler: Aslıhan Çil / Fanatik