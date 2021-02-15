Umut Bulut lig tarihine geçti

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor'un Antalyaspor deplasmanında oynadığı maçta da sahaya çıktı ve lig tarihinde 503. maçına çıkmış oldu. Umut Bulut böylece lig tarihinde en çok maça çıkan oyuncu rekorunu elinde bulunduran Oğuz Çetin'i yakalamış oldu.

Lig tarihinde Oğuz Çetin 503 maç ile ilk sırada yer alırken Rıza Çalımbay 494 maça çıktı an itibariyle üçüncü sırada yer alıyor. 1983 doğumlu oyuncu Umut Bulut gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında da görev alırsa rekorun tek sahibi olacak

Ligde forma giyen faal en golcü oyuncu

Umut Bulut geride kalan dönemde attığı 163 golle aynı zamanda lig tarihinde en çok gol atan 9. oyuncu konumunda yer alırken sezon başında Burak Yılmaz'ın Lille takımına transfer olması ile birlikte hali hazırda faal olarak Süper Lig'de oynayan en golcü isim

Bir dönem Fransa'da Toulouse forması da giyen Umut Bulut, Süper Lig kariyeri boyunca sırasıyla Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor takımlarında da oynadı

İstatistikler: Aslıhan Çil / Fanatik