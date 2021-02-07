Önemli futbolcular arasında yer alan Umut Bulut hem Avrupa'da hem de Türkiye'de oynamış önemli isimler içerisinde yer almaktadır. Forvet bölgesinde oynayan tecrübeli oyuncu yetenekleri ile kısa süre içerisinde büyük takımların gözüne girmiş futbolculardan biridir. Sadece önemli takımlar değil aynı zamanda A milli takımda da Büyük başarılar göstermiş olan oyuncu şu an Malatyaspor takımının formasını giymektedir. İnternet üzerinden de en sık araştırılan ve merak edilen oyuncular arasında yer alıyor.

Umut Bulut nereli?

Umut Bulut 15 Mart 1983 yılında Kayseri'nin Yenihisar ilçesinde dünyaya geldi. Yeteneği ile kısa süre içerisinde önemli takımların dikkatini çeken Umut Bulut, forvet mevkiinde görevini devam ettirmektedir. Özellikle A milli takımda da çok önemli başarılar sergileyen tecrübeli oyuncu, attığı goller ve yeteneği ile Türk futbolunun en çok bilinen isimlerinden biridir. Doğduğundan itibaren gençlik dönemi Kayseri'de geçen Umut, daha sonra farklı takımlar üzerinden profesyonel futbol hayatına başladı.

Umut Bulut kaç yaşında?

15 Mart 1983 yılında dünyaya gelen Umut Bulut şu an 38 yaşındadır. Futbol kariyeri açısından emeklilik dönemine yaklaşmış olan tecrübeli oyuncu, hala performansından kayıp yaşamadan profesyonel hayatına devam ediyor. Şu an Malatyaspor'da başarılı bir dönem geçiren futbolcu, 38 yaşında olmasına rağmen yüksek performans ile dikkatleri üzerine toplamayı sürdürmektedir.

Umut Bulut hangi takımlarda oynadı?

Umut Bulut futbola ilk olarak 11 yaşında Petrol Ofisi SK takımında başladı. Daha sonra 17 yaşında A takıma yükselerek profesyonel hayatına giriş yaptı. Özellikle ilk profesyonel maçını 17 Mayıs 2000 yılında şeker spora karşı gerçekleştirdi ve o sezon toplamda 5 gol attı. Daha sonra 2001 yılında MKE Ankaragücü spora transfer oldu ve bir sezon sonra İnegölspor'a kiralık verildi.

Tekrar MKE Ankaragücü'ne dönmesi ile beraber performansını yükselten Umut Bulut, bu dönemde Trabzonspor 'da 4 yıllık sözleşme imzaladı. İlk sezonu itibariyle toplamda 15 gol atarak milli takımada çağrılan Umut Bulut yükseliş dönemine geçti.

2011 sezonunda Fransa'nın Toulouse takımına transfer olan Umut Bulut, Avrupa serüvenine başladı ve burada önemli bir başarı gösterdi. 2 yıl Avrupa'da oynadıktan sonra 2013 yılında Galatasaray 'a transfer oldu ve Türkiye'deki serüveni başladı. Burada bir sezon güzel bir dönem geçirdikten sonra Anadolu takımlarında boy göstermeye başladı ve en son Malatyaspor'a transfer oldu.

Umut Bulut 2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

En çok merak edilen ve internetten de sık araştırılan durumlardan biri Umut Bulut'un hangi takımda oynadı ve ne kadar maaş almış olduğudur. Özellikle Türkiye ve milli takımın en önemli oyuncuları içerisinde yer alan Umut Bulut, şu an profesyonel futbol hayatını hala Malatyaspor'da devam ettiriyor. Maaşı açısından ise kesin bir bilgi olmamak ile beraber ortalama 750 bin Euro gibi bir maaş aldı dile getiriliyor. Bunun dışında maç başı performans ve oyun maaşları da yer almaktadır.

Umut Bulut Milli Takım kariyeri

Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de önemi takımlarda oynayan Umut Bulut, Türkiye'nin en önemli ve kariyerli oyuncuları arasında yer alıyor. Bu doğrultuda gerçekleştirdiği yüksek performansı ile milli takımda da oynayan Umut Bulut, bu konuda pek çok önemli başarı gösterdi. Özellikle Avrupa Şampiyonası'nda oynama hakkı kazanan milli takım kadrosunda yer aldı. U21 formasını da 21 kez giyen Umut Bulut, özellikle A milli takımda Portekiz'e attığı gol ile unutulmazlar arasına girdi. Çünkü bu gol 1965 yılından bu yana milli takımı Portekiz'de Attığı ilk olarak kayıtlara geçti.