Umut Bulut imzaladı

Kayserispor, sözleşmesi sona eren ve adı birçok kulüple anılan santrfor Umut Bulut’un sözleşmesini 1 yıl uzattı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir de teknik direktör Hikmet Karaman’a teşekkür eden 36 yaşındaki futbolcu, “Başkanımız ve hocamız beni yeniden takımda görmek istediler. Ben de Kayserispor forması giyecek olmaktan çok mutluyum” dedi. Geçtiğimiz sezon 30 maça çıkan Umut, 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.