Süper Lig kariyerinde beş farklı takım forması giyen Umut Bulut, oynadığı her takımda Fenerbahçe'ye gol attı. Son olarak Yeni Malatyaspor forması altında Fenerbahçe'ye deplasmanda gol atan deneyimli oyuncu toplamda ise sarı-lacivertli takıma karşı 12.golünü kaydetmiş oldu

Umut Bulut Fenerbahçe'ye karşı

Yeni Malatyaspor forması ile 1 gol

Kayserispor formasıyla 3 gol

Galatasaray formasıyla 2 gol

Trabzonspor formasıyla 4 gol

Ankaragücü formasıyla 2 gol attı.











