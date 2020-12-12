Umut Bulut Fenerbahçe'yi boş geçmiyor
Süper Lig kariyerinde beş farklı takım forması giyen Umut Bulut, oynadığı her takımda Fenerbahçe'ye gol attı. Son olarak Yeni Malatyaspor forması altında Fenerbahçe'ye deplasmanda gol atan deneyimli oyuncu toplamda ise sarı-lacivertli takıma karşı 12.golünü kaydetmiş oldu
Süper Lig kariyerinde beş farklı takım forması giyen Umut Bulut, oynadığı her takımda Fenerbahçe'ye gol attı. Son olarak Yeni Malatyaspor forması altında Fenerbahçe'ye deplasmanda gol atan deneyimli oyuncu toplamda ise sarı-lacivertli takıma karşı 12.golünü kaydetmiş oldu
Umut Bulut Fenerbahçe'ye karşı
Yeni Malatyaspor forması ile 1 gol
Kayserispor formasıyla 3 gol
Galatasaray formasıyla 2 gol
Trabzonspor formasıyla 4 gol
Ankaragücü formasıyla 2 gol attı.