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Umut Bulut: Fenerbahçe'ye özel bir konsantrasyonum yok

Umut Bulut lig tarihinde en çok maça çıkan üçüncü oyuncu rekoruna ulaşan Umut Bulut, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

12 Aralık 2020, Cumartesi 21:21 Son Güncelleme:
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Umut Bulut: Fenerbahçe'ye özel bir konsantrasyonum yok

Fenerbahçe karşısında lig tarihinde en çok maça çıkan üçüncü oyuncu unvanını 490 maç ile alan Umut Bulut aynı zamanda takımının ikinci golünü attı. Maç sonunda konuşan yayıncı kuruluşa konuşan Umut Bulut, "Haftalardır gelen, üzerine koyan bir Yeni Malatyaspor var. Geçen haftaki Başakşehir maçında da iyi mücadele ettik."

"Mücadelemiz, hırsımız, oyun yapımız üzerine koyarak devam ediyor. Fenerbahçe'ye karşı özel bir konsantrasyonum yok. Gaziantep ve Başakşehir maçlarında da çok istemiştim ancak gol atamamıştım" ifadelerini kullandı


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