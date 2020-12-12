Fenerbahçe karşısında lig tarihinde en çok maça çıkan üçüncü oyuncu unvanını 490 maç ile alan Umut Bulut aynı zamanda takımının ikinci golünü attı. Maç sonunda konuşan yayıncı kuruluşa konuşan Umut Bulut, "Haftalardır gelen, üzerine koyan bir Yeni Malatyaspor var. Geçen haftaki Başakşehir maçında da iyi mücadele ettik."

"Mücadelemiz, hırsımız, oyun yapımız üzerine koyarak devam ediyor. Fenerbahçe'ye karşı özel bir konsantrasyonum yok. Gaziantep ve Başakşehir maçlarında da çok istemiştim ancak gol atamamıştım" ifadelerini kullandı





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