Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında konuk olduğu Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Bordo-Mavili ekipte Umut Bozok açıklamalarda bulundu.

İlk 15 dakika zorlandıklarını ancak sonradan toparlandıklarını belirten Umut Bozok, önlerindeki maçlara hazırlanacaklarının altını çizdi.

Umut Bozok'ûn açıklamaları şu şekilde:

"İlk 15 dakika zorlandık, sonradan toparlandık. Onlar 10 kişi oynadıktan sonra bazı şeyleri daha iyi yapmalıydık. Yusuf'un golü eğer sayılsaydı, bence maçı kazanırdık. Gol attığım için mutluyum ama kazansaydık çok daha iyi olurdu. Maxi de gol attı, çok yardımcı oluyoruz ona. İdmanda daha çok çalışmamız lazım. İkimiz de gol attık ama kazansaydık daha da keyifli olacaktık. Şimdi ligde önemli maçımız var ve daha sonra da yine Avrupa maçımıza hazırlanmalıyız"



