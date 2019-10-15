Umut Bozok: 'Tek hayalim Galatasaray'

Fransa’da Nimes’in 1. lige çıkmasında büyük rol oynayan, alt ligde gol krallığı için yarışan, sezon başında ise bir başka 2. lig ekibi Lorient’e transfer olan Umut Bozok’tan Galatasaray’a mesaj var...

Fransa medyasına verdiği röportajda, tek hayalinin Galatasaray’a transfer olmak olduğunu belirten 23 yaşındaki gurbetçi futbolcu, “Dedelerimden biri, inşaat işlerinde çalışmak için Fransa’ya geliyor. Babam ise daha sonra dedemin yanına geliyor. Dedem büyük bir Galatasaray taraftarıydı. Bu virüsü bana da bulaştırdı. Çok küçük yaşlarda bile Galatasaray forması koleksiyonum vardı. Hayalim bir gün Galatasaray formasıyla İstanbul derbisinde Fenerbahçe’ye karşı oynamak.”