Umut Bozok: Hayırlısıyla 10 gol atsam çok iyi olur

Galatasaray karşısında oyuna ikinci yarıda giren ve beraberlik golünü atan Umut Bozok maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Son olarak Troyes forması giyen ve sezon başında Kasımpaşa'ya gelen golcü oyuncu, "Çok mutluyum. Bu akşam ilk 11 başlamadım ama girdiğim zaman gol attım. Büyük takımlara karşı gol atmak çok önemli. Galatasaray'a karşı 1 puan çok iyi. Hayırlısıyla Kayseri maçında 3 puanı alırız. Hedefimiz var. Hayırlısıyla 10 gol atsam çok iyi olur" ifadelerini kullandı.

Umut Bozok bu sezon 3 hafta sonunda 2 gole imza attı.