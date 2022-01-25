Umut Bozok A Milli Takım'a koşuyor
Kasımpaşa’nın Lorient’ten kiraladığı Umut Bozok, 11 gol ve 7 asistlik performansıyla lige damga vururken, A Milli Takım’a da göz kırptı. İstanbul ekibi, başarılı forvetin satın alma opsiyonunu da kullanıp takıma kazandıracak.
Lacivert-Beyazlı ekibin sezon başında Lorient’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Umut Bozok, takımının son haftalarda yakaladığı yükselişte başrol oynadı. Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puanı kazandıran Umut Bozok, sonrasında oynanan 5 maçta; 4 gol, 3 asistlik performansıyla göz kamaştırdı. Golcü oyuncunun başarılı performansının ardından, Lacivert- Beyazlı kulübün satın alma opsiyonuyla kadroya dahil ettiği oyuncu için harekete geçtiği ve takımda tutacağı öğrenildi.
Kuntz yakın takipte
Umut Bozok, performansıyla Milli Takım ’a da göz kırptı. Bu sezon oynadığı 25 maçta; 11 gol, 8 asistlik katkı veren Umut Bozok’un ilerleyen dönemlerde Milli Takım kadrosunda yer alma ihtimalinin de yüksek olduğu vurgulandı. Daha önce U17, U18 ve Ümit Milli Takım’da toplamda 11 maçta görev alan Umut Bozok’un bu sezonki performansı dikkat çekerken, Stefan Kuntz’un da Umut’u yakından takip ettiği belirtildi.
Fransa'dan geldiği ilk sezonda flaş işlere imza atan Umut Bozok, Stefan Kuntz'un da radarına girmeyi başardı.