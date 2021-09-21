Umut Baysal: Son dakikalarda geri çekilmek zorunda kaldık

TFF 1. Lig’in 6. haftasında, sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup eden Balıkesirspor’da teknik sorumlu Umut Baysal, müsabakanın hayatının en enteresan maçı olduğunu belirtti. Baysal, maçın ardından yaptığı açıklamada, takıma geldiğinden bu yana 8 günde 3. maçına çıktığını söyledi.

Oyuncuların çok yorulduğunu, çok yıprandıklarını ifade eden Baysal, "Geç toplanan bir takımdık, hazırlık kampımız kısa sürdü. Hazırlık maçı yapamadık. Dakika 60’tan sonra fizik gücümüz iyice düştü. Geç katılan oyuncularımızdan dolayı son dakikalarda geri çekilmek zorunda kaldık. Son dakikada şans golüyle de yani Allah yardım etti diyelim." diye konuştu.

Müsabakanın hayatının en enteresan maçı olduğunu aktaran Baysal, şunları kaydetti:

"İyi mücadele ederken kontrataktan güzel bir gol bulduk ve bugün galip geldik. Zor şartlarda çalışıyoruz, tecrübeli bir takımımız var. Bunların yanında 19 yaş altında benim 14 yaş altından beri evlatlarım var. Onlar da beni mahcup etmediler. Oyun 1-1 iken oyuna attık. Hepsi de oyuna fayda sağladılar. İyi mücadele ettiler. Bu 3 puanı yönetimimize, camiamıza, şehrimize, başkanımıza ve taraftarımıza armağan ediyorum. Keçiörengücü’nü de oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum." (AA)