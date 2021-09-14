Umut Baysal: Oyuncularımız müthiş mücadele etti

TFF 1. Lig’in 4. haftasında sahasında Tuzlaspor’a 1-0 yenilen Balıkesirspor’da teknik sorumlu Umut Baysal, istekli oyuna rağmen galibiyete uzanamadıklarını söyledi. Baysal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzgün olduklarını dile getirdi.

Takıma yeni katılan oyuncularla ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını belirten Baysal, şöyle konuştu:

"Rakibi iyi analiz ettik. İyi savunma yaptık ilk yarı. Rakibin bütün atacağı koşuları engelledik. Rakibe 45 dakika boyunca pozisyon vermedik. Rakip biraz daha pozisyon ve pas oyununda etkili gibi gözükse de her şey istediğimiz gibi giderken ilk yarının sonunda frikikten şansız bir gol yedik. İkinci yarı sahada daha organize bir takım vardı. Oyuncularımız müthiş mücadele etti.

Foxi, Apo gibi yeni katılan oyuncularımız var. Bunlar ilerleyen haftalarda takımımıza tam anlamıyla katıldığında iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Oyuncularımız iyi mücadele etti. İkinci yarı çok iyi top oynadılar. İlerleyen haftalar için çok ümitliyim. Tuzlaspor’u da aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." (AA)