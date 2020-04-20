İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Fransız savunmacısı Samuel Umtiti, takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

Fransız savunmacı, yaşadığı sakatlık sorunlarının da etkisiyle son dönemde Lenglet ve Pique'nin arkasında kalmıştı.

Arsenal ve Manchester United, 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüpler arasında yer alıyorlar.

Bu gelişmelere rağmen Diario Sport'un iddiasına göre Umtiti, takımda kalıp forma adına savaşmak istiyor. Üstelik Barcelona'da Fransız oyuncuların artan sayısı da onun kendini rahat bir ortamda hissetmesini sağlıyor.