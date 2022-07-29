Bankacılık ürünleri karşılaştırma ve başvuru alanında Türkiye’nin lider platformu HangiKredi, Spor Toto Süper Lig ’in en yeni takımı Ümraniyespor’a isim ve forma sponsoru oluyor.

HangiKredi ve Ümraniyespor Kulübü arasında gerçekleştirilecek imza töreni Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, iLab Kurucu ve Yönetici Ortağı Mustafa Say, HangiKredi Genel Müdürü Oray Durmazoğlu ve Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar'ın katılımıyla düzenlenecek.

İmza töreni, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 11:30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu - Konferans Salonu'nda (İnkılap, Hekimbaşı Spor Tesisleri, 34768 Ümraniye) gerçekleştirilecek.