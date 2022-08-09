Fenerbahçe ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan Ümraniyespor'da tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı mücadeleyi değerlendirdi.

2010-2013 yılları arasında Sarı-Lacivertli formayı giyen 37 yaşındaki eldiven, "Son dakikalara kadar yakın taraf bizdik. Daha net gol kaçıran taraf bizdik. Fenerbahçe ile Ümraniyespor bir değil ama burada kafa kafaya oynamak... Bireysel hatalardan gol yedik, biraz daha dikkat etsek 3 puan alabilirdik. Bu ligde her takıma karşı başa baş oynayabileceğimiz bir yapımız var. Bunu hazırlık dönemimde ve hazırlık maçlarında da gösterdik" açıklamalarında bulundu.